SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
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SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü apartman karantinaya alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü apartman karantinaya alındı.

Safranbolu Esentepe Mahallesi'ndeki Cebecikent Sitesi A Blok'ta birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da fazla olması üzerine apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bugün başlayan karantina 30 Nisan günü sona erecek.

SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
SAFRANBOLU'DA APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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