Safranbolu'da anaokulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor
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Safranbolu'da anaokulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor

Safranbolu'da anaokulu öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat

Safranbolu Ali Baba Anaokulu'nda çocuklar, "Kuşaklar Oyunla Buluşuyor eTwinning" projesiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor.

Safranbolu Ali Baba Anaokulu'nda çocuklar, "Kuşaklar Oyunla Buluşuyor eTwinning" projesiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğreniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde oyun oynayamayan ve hareket kısıtlılığı yaşayan çocuklara hareketli oyunlar oynatılarak sosyal, duygusal ve motor becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje ile çocuklar, geleneksel oyunlarla buluşturuldu.

Böylece Z kuşağı çocukların, X ve Y kuşağı ebeveynleriyle Anadolu'nun kültürüyle harmanlanmış geleneksel oyunlar aracılığıyla ortak zaman geçirmelerine olanak sağlandı.

Çocukların üretkenlik, sosyallik, yaratıcılık, liderlik ve iş birlikçilik gibi birçok alanda gelişimlerini destekleyen projeye ilişkin bilgi veren Ali Baba Anaokulu Müdür Yardımcısı Aişe Kızıl Yatmaz, projeyi okuldaki üç öğretmen ile Aydın, Mersin, Afyon ve Malatya'daki paydaşlarıyla yürüttüklerini söyledi.

Projenin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini tespit ettiklerini ve sonuçları uluslararası dergide makale olarak yayımladıklarını vurgulayan Yatmaz, çocukların aileleriyle ürettikleri oyuncaklarla sanal müze oluşturduklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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