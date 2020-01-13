Safranbolu'da altyapı çalışmaları

13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:40

Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi İstişare Toplantısı yapıldı.

Programa, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Dış İlişkiler Müdürü Yılmaz Olcay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.



Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulacak olan proje için bilgiler verilerek, sanayi esnafının proje konusunda görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: AA