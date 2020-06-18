Safranbolu'da alt yapı çalışmaları Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin ana su hatlarını besleyen vanaları yenileriyle değiştirdi.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin ana su hatlarını besleyen vanaları yenileriyle değiştirdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

Ömrünü dolduran ekipmanların yenileriyle değiştirildiğinden bahseden Köse, "Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Safranbolu'nun içme suyu kaynağı ve depolarının kirlenmemesine yönelik ek tedbirler uygulayarak uç noktalarda klor düzeyini mevzuata uygun bir biçimde 0,2-0,5 ppm olarak ayarlamıştık. Arkadaşlarımız, farklı bölgelerden günlük olarak alınan numuneleri titizlikle takip etmeye devam ediyor." dedi.

İhtiyaç duyulan her noktada çalışmaların devam ettiğini kaydeden Köse, "Belediye çalışma programının yanı sıra vatandaşlarımızdan halk masasına gelen ihbarları da anında değerlendiriyor ve 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Su kesintileri yapmak durumunda kaldığımız zamanlarda sorunu ivedi ve sorunsuz biçimde çözmek önceliğimiz. Kesintiler konusunda bilgilendirilen vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA