Safranbolu'da "Adreste Nüfus Hizmeti"nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı
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Safranbolu'da "Adreste Nüfus Hizmeti"nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı

03.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:59

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Adreste Nüfus Hizmeti"nden ilk yararlanan 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi, yakın zamanda yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Adreste Nüfus Hizmeti"nden ilk yararlanan 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi, yakın zamanda yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak.

Kimlik kartını değiştirmek isteyen Yeni Mahalle'deki 104 yaşındaki Ayşe ve 87 yaşındaki eşi Ali Kaya çifti, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan Adreste Nüfus Hizmeti'nden yararlanmak için Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğünü aradı.

Ekiplerle eve giden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaşlı çiftle bir süre sohbet etti.

Türköz, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 75 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasına başlandığını anımsattı.

Uygulamadan ilçe merkezinde 1180, köylerde 790 vatandaşın yararlanacağını bildiren Türköz, "104 yaşındaki Ayşe teyzemiz ve 87 yaşındaki Ali amcamız da yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak. İnşallah bundan sonra da kamu hizmetlerine vatandaşlarımızın erişimi noktasında daha verimli ve etkin çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Safranbolu'da 'Adreste Nüfus Hizmeti'nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı
Safranbolu'da 'Adreste Nüfus Hizmeti'nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı
Safranbolu'da 'Adreste Nüfus Hizmeti'nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı
Safranbolu'da 'Adreste Nüfus Hizmeti'nden ilk 104 yaşındaki Ayşe nine ve eşi yararlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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