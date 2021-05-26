Safranbolu'da "acil durum" tabelaları yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu'da "acil durum" tabelaları yerleştirildi

Safranbolu'da 'acil durum' tabelaları yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu Belediyesi tarafından Karabük Valiliğinin kararı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 75 noktaya acil toplanma alanı tabelası yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından Karabük Valiliğinin kararı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 75 noktaya acil toplanma alanı tabelası yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

belediyeden yapılan açıklamada, deprem ya da benzeri afetler için daha önce 8 olan, yeni çalışma ile 75'e çıkarılan toplanma noktasına, tabelaların montaj işlemleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahallelerdeki toplanma alanlarının yerleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların, tabela yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Safranbolu Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilecekleri bildirildi. - KARABÜK

Safranbolu'da 'acil durum' tabelaları yerleştirildi
Safranbolu'da 'acil durum' tabelaları yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ali Palabıyık Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safranbolu'da "acil durum" tabelaları yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 18:36:42. #1.13#

title