Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
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Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi

Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Kültür Sanat

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı.

Safranbolu ilçesinde 22'nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösterimlerine başlandı. 'Minderini Al Gel' sloganı ile 7-15 Eylül tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikte ödüllü belgesel ve sinema film gösterimlerine yer verilecek. Her akşam 19.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan belgesel ve film gösterimleri ile vatandaşlar ödüllü belgesel ve sinema filmleriyle buluşacak. Çimlere oturanlar belgesel filmleri izlemenin keyfini çıkardı.


Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi
Safranbolu'da açık havada belgesel film keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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