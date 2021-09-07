Safranbolu'da 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı

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Safranbolu'da 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 22.Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema film gösterimleri başladı.

Safranbolu'da 'Açık Hava Sinema Geceleri' başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 22.Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema film gösterimleri başladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan Açık Hava Sinema Geceleri, Uçurumun Kenarında Belgeseli ile Babam ve Oğlum sinema filmi ile başladı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte minderlerini getiren vatandaşlar sinevizyonun karşısındaki yerini aldı. Havanın serin olmasına rağmen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapılıyor. Yaklaşık 9 gün sürecek olan etkinlikte vatandaşlar birbirinden güzel filmlerle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı