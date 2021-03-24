Safranbolu'da 7 yeni halk otobüsü sefere başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Safranbolu'da 7 yeni halk otobüsü sefere başladı

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:06
Safranbolu'da 7 yeni halk otobüsü sefere başladı

Safranbolu Belediyesince elektronik ücret toplama sistemiyle entegre hale getirilen 7 yeni halk otobüsü, bugünden itibaren seferlere başladı.

Safranbolu Belediyesince elektronik ücret toplama sistemiyle entegre hale getirilen 7 yeni halk otobüsü, bugünden itibaren seferlere başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 kişi kapasiteli otobüslerin sefere başladığını bildirdi.

Ulaşımdaki aksamaları önlemek için belediye yatırımıyla son model halk otobüsleri aldıklarını belirten Köse, "Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak otobüslerimiz Safranbolu'muza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu'da 7 yeni halk otobüsü sefere başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:07:39. #1.15#
title