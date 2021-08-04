Safranbolu'da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı
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Safranbolu'da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı

Safranbolu'da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu Belediyesinin, meclis toplantısıyla alınan karar doğrultusunda esnafa can suyu olması için ayrılan bin TL'lik yardımlar hesaplara yatırıldı.

Safranbolu Belediyesinin, meclis toplantısıyla alınan karar doğrultusunda esnafa can suyu olması için ayrılan bin TL'lik yardımlar hesaplara yatırıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin önergesiyle Haziran ayı meclis toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olması için nakdi yardım yapma kararı alınmış ve kabul edilmişti.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirlenen kriterlere uygunluk gösteren 61 esnafa bin TL'lik nakdi yardımların hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda esnafa bir nebze olsun katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki her vatandaşımız bizim için değerli. Esnafımızın da pandemi sürecinde oldukça zor günler geçirdiğinin farkında idik. Bu nedenle projemiz Meclis gündemimize geldiğinde, tüm meclis üyelerimizin konuya olumlu bakması ile birlikte süreç başladı ve destek tutarları 3 Ağustos'ta esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Safranbolu Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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