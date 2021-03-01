Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı
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Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı

01.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:12

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 606 personel, kan bağışında bulundu.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 606 personel, kan bağışında bulundu.

Karabük Valiliği ve Karabük Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde düşen kan bağışı sayısını artırmak amacıyla "Karabük'ün Kanında Hayat Var" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası, Safranbolu'da devam etti.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında, Türk Kızılay yetkililerince kan bağışıyla ilgili bilgilendirme semineri verildi.

Seminerin ardından düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre 606 personel destek verdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın ata yadigarı bir kurum olduğunu belirtti.

Salgın döneminde kan stoklarında azalma olduğunu aktaran Türköz, "Sağ olsun bu konuda halkımız tekrar alicenaplığını gösterdi. İlçemizde kan bağışında tekrar bir artış oldu. Burada yoğun bir katılım var. Biz de kanımızı verdik. Bütün askerlerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki kampanyaya destek verdiler." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı
Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı
Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı
Safranbolu'da 606 Mehmetçik kan bağışı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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