Safranbolu'da 23 tarihi bina restorasyon çalışmasıyla eski görünümüne kavuşacak

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan 23 tarihi binanın, aslına uygun yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla ülkenin önemli kültür turizmi merkezlerinden birisi olan Safranbolu'da, Asmaaltı Sokak'ta çoğunluğu dükkandan oluşan 23 tescilli yapının restorasyonu belediye tarafından yapılıyor.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu'da restorasyonun tamamlanmasıyla tarihi bölgenin çehresi değişecek.

Restorasyon çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğini ve sona yaklaşıldığını bildiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Burada bulunan 23 tescilli binamızı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burada amacımız, eskiyen, yıpranan ve kullanılamaz durumda olan tarihi yapılarımızı Safranbolu'muza yeniden o eski ihtişamlı haliyle kazandırmak." ifadelerini kullandı.