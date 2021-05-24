Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi

Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölgenin en modern barınağı olduğunu belirtti.

Barınakta son 2 yılda 443 sahiplendirme yapıldığını kaydeden Köse, "Belediyemiz sınırları içerisinde hafta sonu besleme uygulamamıza da devam ediyoruz. Son 2 yılda 877 hasta hayvanın ameliyatını gerçekleştiren arkadaşlarımız tedavi süreçleri tamamlanan sokak hayvanlarının takibine de yapıyorlar. Bununla birlikte aşılama, küpeleme iç dış parazit gibi tedavileri ile mikroçip uygulamasından sonra 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği alındıkları ortama geri bırakılıyorlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışarak yaralı olarak gelen yaban hayvanlarının tedavi ve ameliyat işlemlerinin de bakımevinde yapıldığı bildirildi.

Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi
Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi
Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:38:26. #1.14#

title