Safranbolu'da 2 yılda 877 sokak hayvanı ameliyat edildi

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölgenin en modern barınağı olduğunu belirtti.

Barınakta son 2 yılda 443 sahiplendirme yapıldığını kaydeden Köse, "Belediyemiz sınırları içerisinde hafta sonu besleme uygulamamıza da devam ediyoruz. Son 2 yılda 877 hasta hayvanın ameliyatını gerçekleştiren arkadaşlarımız tedavi süreçleri tamamlanan sokak hayvanlarının takibine de yapıyorlar. Bununla birlikte aşılama, küpeleme iç dış parazit gibi tedavileri ile mikroçip uygulamasından sonra 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği alındıkları ortama geri bırakılıyorlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışarak yaralı olarak gelen yaban hayvanlarının tedavi ve ameliyat işlemlerinin de bakımevinde yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu