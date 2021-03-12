Safranbolu'da 1188 Mehmetçik kan bağışı yaptı
12.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:40
Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1188 personel, kan bağışında bulundu.
Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1188 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde Karabük Kızılay Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun seminer verilerek kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 1188 personel destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu