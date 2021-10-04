Safranbolu'da 106 yaşındaki Cemal nineye 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti - Haberler
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Safranbolu'da 106 yaşındaki Cemal nineye "evde nüfus cüzdanı" hizmeti

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu'da 106 yaşındaki Cemal nineye

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden yararlanan 106 yaşındaki Cemal Ulavur, yakın zamanda yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden yararlanan 106 yaşındaki Cemal Ulavur, yakın zamanda yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak.

İlçede çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evde nüfus cüzdanı" hizmeti sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine, evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Kimlik kartını değiştirmek isteyen Musalla Mahallesi'nde oturan 106 yaşındaki Cemal Ulavur da hizmetten yararlanmak için Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğünü aradı.

Eve giden ekipler, Cemal ninenin müracaatını aldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Safranbolu'da 106 yaşındaki Cemal nineye 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti - Haberler
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