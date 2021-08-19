Safranbolu Çocuk Meclisi çeşitli yarışlarla doyasıya eğlendi
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Safranbolu Çocuk Meclisi çeşitli yarışlarla doyasıya eğlendi

Safranbolu Çocuk Meclisi çeşitli yarışlarla doyasıya eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile kurulan Çocuk Meclisi'nin üyeleri, spor etkinliğinde bir araya geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile kurulan Çocuk Meclisi'nin üyeleri, spor etkinliğinde bir araya geldi.

Çocukları spora yönlendirmek, onlara sporun faydalarını anlatmak için hazırlanan program, Safranbolu Belediyesi'nin Antrenörü Oğuzhan Öztaş koçluğunda gerçekleşti. Safranbolu Erdoğan Caymaz Spor Salonu'nda yapılan spor etkinliğinde bir araya gelen çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Çocuklar ve gençler için çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek, yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, fikirlerini özgürce yansıtabilecekleri bir ortam oluşturmak için Çocuk Meclisi'ni kurduk. Bununla birlikte, çocuklarımızın çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirebilmelerine ve sağlıklı yaşam için spor yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Yapılan etkinlik de bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirdiklerini düşünüyorum. Etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Çocuk Meclisi üyeleri, etkinlik kapsamında ısınma hareketlerinin ardından halat, çuval, yakan top ve çeşitli parkur yarışları yaptı. - KARABÜK

Safranbolu Çocuk Meclisi çeşitli yarışlarla doyasıya eğlendi
Safranbolu Çocuk Meclisi çeşitli yarışlarla doyasıya eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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