Safranbolu beyaza büründü

06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:12

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent genelinde sabah başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Öte yandan kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.



Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA