Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı
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Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:42
Safranbolu, beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi , kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi binaların çatıları, beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler, güzel görüntü oluşturdu. İlçe sakinleri, Safranbolu'nun mimari güzelliği olduğunu, karla kaplanan tarihi yapıların daha güzel göründüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
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