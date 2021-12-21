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Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

- Safranbolu beyaz gelinliğini giydi Aniden bastıran kar tarihi kentte hayatı olumsuz etkiledi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - - Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

Aniden bastıran kar tarihi kentte hayatı olumsuz etkiledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu'da bastıran şiddetli kar yağışı sonrası kentte örgün ve yaygın eğitime 1 gün ara verilirken, rampalarda çıkmakta zorlanan servis araçları ve minibüslerdeki yolculara yollarına yaya devam etmek zorunda kaldı. Safranbolu Belediyesi ile Karayolları ekipleri ana yolları açık tutmak için sabahın ilk ışıkları ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte tarihi Safranbolu konakları ise beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtüyle birlikte eşsiz bir manzara sunan tarihi kentte asırlık çam ağacı devrildi. Yola devrilen asırlık ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

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