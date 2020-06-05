Safranbolu Belediyesinden tarımsal üretim Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda başlayan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.

Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda başlayan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.

Safranbolu Belediyesi, Yazıköy köyünde tarımsal üretim yapmak için ilk 1 yılı ücretsiz tahsis olmak üzere kiralanan 18 dönümlük arsaya nisan ortasında ilk tohum ekimini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu ve Safranbolu Kadın Kooperatifi ile tohumları atılan bodur kadife çiçekleri fide aşamasına geldi.

Ticari çiçek ekimiyle gelir sağlayacak olan belediye, çiçekleri ayrıca kendi peyzaj faaliyetlerinde ve refüjlerde kullanmak üzere değerlendirerek tasarruf sağlayacak. Ayrıca belli olgunluğa erişen maniye, biber, kabak, fasulye, bamya ve salatalık fideleri belediyenin Yazıköy'deki seralarına, dikim takvimine uyumlu olarak dikilmeye başlandı.

Su tasarrufu ve sağlıklı tarım için önerilen damla sulama yönteminin kullanıldığı seralarda organik hayvan gübresi kullanılması, toprak işleme ve ilaçlamanın sulamadan bağımsız yapılması sayesinde yüzde yüz sağlıklı sebze üretimi ve kaliteli tohum elde edilmesi bekleniyor. 70 yıllık atalık maniye domatesi tohumlarıyla başlayan süreç, bir tohum bankası kurmak ve organik tarıma zemin hazırlamak üzere titizlikle sürdürülüyor.

"Amacımız maniye domatesinin üretimini artırmak"

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, amaçlarının maniye domatesinin üretimini artırmak ve yerli ürünlere değer kazandırmak olduğunu söyledi.

Atalık tohumlara ve bereketli toprakların tarımla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirten Köse, "Bu nedenle bir tohum bankası kuruyoruz. Vatandaşlarımızın tohum bağışları bizim için önemli. Ayrıca isteyen vatandaşlarımızla tohum takası da yapacağız." dedi.

Kaynak: AA