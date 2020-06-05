Safranbolu Belediyesinden tarımsal üretim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safranbolu Belediyesinden tarımsal üretim

Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda başlayan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.

Safranbolu Belediyesinden tarımsal üretim
05.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:21

Karabük'te, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda başlayan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.

Safranbolu Belediyesi, Yazıköy köyünde tarımsal üretim yapmak için ilk 1 yılı ücretsiz tahsis olmak üzere kiralanan 18 dönümlük arsaya nisan ortasında ilk tohum ekimini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu ve Safranbolu Kadın Kooperatifi ile tohumları atılan bodur kadife çiçekleri fide aşamasına geldi.

Ticari çiçek ekimiyle gelir sağlayacak olan belediye, çiçekleri ayrıca kendi peyzaj faaliyetlerinde ve refüjlerde kullanmak üzere değerlendirerek tasarruf sağlayacak. Ayrıca belli olgunluğa erişen maniye, biber, kabak, fasulye, bamya ve salatalık fideleri belediyenin Yazıköy'deki seralarına, dikim takvimine uyumlu olarak dikilmeye başlandı.

Su tasarrufu ve sağlıklı tarım için önerilen damla sulama yönteminin kullanıldığı seralarda organik hayvan gübresi kullanılması, toprak işleme ve ilaçlamanın sulamadan bağımsız yapılması sayesinde yüzde yüz sağlıklı sebze üretimi ve kaliteli tohum elde edilmesi bekleniyor. 70 yıllık atalık maniye domatesi tohumlarıyla başlayan süreç, bir tohum bankası kurmak ve organik tarıma zemin hazırlamak üzere titizlikle sürdürülüyor.

"Amacımız maniye domatesinin üretimini artırmak"

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, amaçlarının maniye domatesinin üretimini artırmak ve yerli ürünlere değer kazandırmak olduğunu söyledi.

Atalık tohumlara ve bereketli toprakların tarımla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirten Köse, "Bu nedenle bir tohum bankası kuruyoruz. Vatandaşlarımızın tohum bağışları bizim için önemli. Ayrıca isteyen vatandaşlarımızla tohum takası da yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Hasan Polatkan Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ece Erken Tilbe Saran İrem Derici
Spor Fatih Terim Şenol Güneş İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Safranbolu Belediyesinden tarımsal üretim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:24:22. #1.15#
title