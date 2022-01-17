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Safranbolu Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Safranbolu Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesinin sokak hayvanlarına mama desteği sağladığı bildirildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesinin sokak hayvanlarına mama desteği sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personelinin, sahipsiz hayvanlar için kentin tüm mahallelerindeki çeşitli noktalara mama bıraktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, sahipsiz hayvanlar için su ve mama takviyesinin yanı sıra barınma, ameliyat ve tedavi gibi çalışmaları da yaptıklarını belirtti.

Köse, "Can dostlarımızı unutmak tabi ki mümkün değil. Onlar şehrimizin bir parçası. Bu nedenle elimizden geldiğince onların tedavilerini ve bakımlarını yaparak mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Safranbolu, Güncel, Haber

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