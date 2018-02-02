Safranbolu Belediyesinden Mehmetçiğe "Safranbolu Kıtırı'

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Safranbolu'dan "kıtır" gönderildi.

Safranbolu Belediyesi bünyesindeki Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) hazırlanan 2 bin 200 paket Safranbolu kıtırı, sınır birliğine ulaştırılmak üzere kargoya verildi. SAKEM mutfak eğitmenlerinden Zeynep Küskü Türkiye'yi tehdit eden unsurları bertaraf etmek üzere canlarını ortaya koyan Mehmetçiklere bir nebze olsun destek olmak istediklerini söyledi. SAKEM mutfak ekibi ve gönüllü kadınların bir araya gelerek Mehmetçik için tazeliğini ve lezzetini uzun süre muhafaza eden Safranbolu kıtırı yapmaya karar verdiklerini aktaran Küskü, "İnanıyoruz ki Safranbolu kıtırı onlara inşallah şifa olacaktır. İçinde badem, fındık, fıstık ve unla yapılan ürünümüz tazeliğini uzun süre muhafaza edebilmektedir. Biz bunları Mehmetçiğimiz için dualarla yaptık. İnşallah şifa olsun. Bizler onurla gururla hazırladık. Askerlerimizi düşünürken oldukça duygusal anlar da yaşandık. İnşallah desteğimizin devamını da getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Üzerinde Türk bayrağı ve Safranbolu resminin yanı sıra 'Kalbimizle duamızla, Mehmetçiğin yanındayız' bulunan paketler kolilere yerleştirildikten sonra kargo ile sınır bölgesindeki birliklere gönderildi. - KARABÜK