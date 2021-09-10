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Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının su ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının su ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, yeni hat döşeme, su ızgaralarında ve rögarlarda olası yağışa karşı temizlik, su analizi gibi çalışmalara aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Yaşanan sıkıntıların aniden meydana gelen arızalardan kaynaklandığını belirten Köse, "Müdürlüğümüz tarafından anında müdahale edilen arızalarda da su olabilecek en kısa sürede yeniden veriliyor. İhtiyaç duyulan her mahalle ve caddede altyapı, yağmur suyu gideri, hat yenileme gibi çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Köse esnaf ziyaretlerini sürdürdü

Belediye Başkanı Köse, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Köse, talepleri not aldı.

Köse, belediye olarak imkanlar doğrultusunda esnaf için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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