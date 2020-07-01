Safranbolu Belediyesinden kısa kısa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından her ay yapılan ama bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Köse, Kovid-19 döneminde belediyenin çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü söyledi.

Köse, toplantı bitiminde muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

Başkan Köse Musalla Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Elif Köse, Musalla Mahallesi Muhtarı İlhami Özdemir ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Köse, "Toplantıda dile getirilen görüş ve öneriler için mahallelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA