Safranbolu Belediyesinden kısa kısa

05.09.2019 17:02

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.



Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, "Elif'in başarısı tüm ülkemizi gururlandırmıştır. Elde ettiği başarıdan dolayı kendisini kutluyorum. Kardeşimizin başarısı gençlerimizi de spora teşvik edecektir. Bununla beraber uluslararası arenada, böylesi önemli şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızın dinletilmesini sağlayan Elif Güneri'yi bir kez daha kutluyor, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Köse, Güneri'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olacağında inandığını ifade etti.

Başkan Köse: "Barınak ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediyeye ait olan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.



Burada yetkiliklerden bilgi alan Köse, belediyelerin doğaya, hayata hizmet ettiği kadar, yine hayatı beraber paylaştıkları canlılara da hizmet üretmek zorunda olduğunu söyledi.



Barınağın gerekli görevli ve teçhizata sahip olduğunu ancak yer olarak yeterli olmadığını bildiğini ifade eden Köse, "Göreve başladığımızın hemen akabinde arkadaşlarla gerekli incelemeyi yaparak barınağın büyütülmesi için çalışmalara başladık. Genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Can dostlarımızın çok daha ferah bir ortamda yaşayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede ve bölgedeki sokak hayvanlarının kontrollerinin gerçekleştirilip, küpelerin takılıp doğal yaşam alanlarına bırakıldıklarını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Barınağımızın kapasitesinin üzerine çıkma şansımız yok. Zaten kanunlarda bu belirtilmiş. Ancak biz barınağımızı daha da büyüterek kapasitesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte merkezimizde işinde uzman ve deneyimli veterinerimiz ve personelimiz ile sağlıklı hayvanlara bakım sağlanıyor, hasta ya da yaralı sokak hayvanlarına da merkezin ameliyathanesinde gerekli tedaviler uygulanıyor. Safranbolu ve çevresindeki hayvanseverlerle de irtibat halindeyiz."

Kaynak: AA