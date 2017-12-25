Safranbolu Belediyesinden Dolandırıcılık Uyarısı

Safranbolu Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in ide sminin kullanılarak para istenmesi olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in ismi kullanılarak vatandaşlardan ihtiyaç sahipleri ve hastalar için yardım toplandığı iddiasıyla para toplanmak istendiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi.



Böylesi bir yardım toplanmasının söz konusu olmadığı ifade edilen ve vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere ve taleplere kesinlikle itibar etmemeleri, öyle bir durumda derhal güvenlik birimlerimize müracaat etmeleri önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.