Safranbolu Belediyesinden dezenfektan standı üretimi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından muhtarlıklar, dernekler ve kamu kurumlarında kullanılabilmesi için 120 dezenfektan standı üretildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından muhtarlıklar, dernekler ve kamu kurumlarında kullanılabilmesi için 120 dezenfektan standı üretildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin marangozhanesinde 120 dezenfektan standının üretimini gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, dezenfektan standının talep halinde kamu kurumlarına da temin edileceğini söyledi.

Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşların toplu bulunmak durumunda kaldığı mekanlar için dezenfektan stantları ürettiklerini belirten Köse, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, marangozhanemizde şimdilik 120 stant üretti. Muhtarlıklar, dernekler ve talep ederlerse kamu kurumlarına temin edilecek olan stantlar, halkın virüse karşı el hijyeni konusunda sıkıntıya düşmemesi için hazırlandı." dedi.

Köse, sokakları yıkama çalışmalarının ve kapalı-açık mekanların dezenfekte işlemlerinin de düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade ederek, "Halkımıza düşen sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen konularında gerekli hassasiyeti göstermek. Biz Safranbolu Belediyesi olarak onların yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA