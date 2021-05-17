Safranbolu Belediyesinden askere gidecek gençlere ihtiyaç çantası desteği

Safranbolu Belediyesince askere gidecek gençlere destek olmak amacıyla ihtiyaç çantası dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesince askere gidecek gençlere destek olmak amacıyla ihtiyaç çantası dağıtımına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapan Safranbolulu askerlerin, Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret ederek helallik istediği ve çantasını teslim aldığı belirtildi.

Köse'nin, bir süre sohbet ettiği gençlere hayırlı teskereler dilediği bildirildi.

İhtiyaç çantası temin etmek isteyen gençlerin "0370 725 52 77" nolu telefondan müracaat edebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu