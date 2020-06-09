Safranbolu Belediyesinden altyapı çalışmaları Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şebeke suyu ve altyapı çalışmalarına hız verdi.

Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şebeke suyu ve altyapı çalışmalarına hız verdi.

Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu'nun içme suyu kaynağı ve depolarının kirlenmemesine yönelik ek tedbirler uygulanarak uç noktalardan klor düzeyinin mevzuata uygun bir biçimde ayarlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Safranbolu'nun uç bölgelerinde klor ölçümü çalışmalarını sürdüren ekipler, Sülük Gölü kanalizasyonundaki arızayı onardı, Dışkale Altı Sokak'taki Eski Hükümet Konağı ve Karakol altında su analiz çalışmalarını ve Çavuş Mahallesi'ndeki Hilmi Bayramgil Caddesi'ndeki su analiz çalışmalarını tamamladı. İlçemizin temizliği ve kişisel hijyenin daha da önem kazandığı bu süreçte, su kesintisi meydana gelmemesi için oluşan arızalar anında tespit edilerek hızlı bir şekilde arızalar giderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediye tarafından yeni su tahsilat noktası oluşturuldu.

Belediye Başkanı Elif Köse, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın kaliteli hizmet alabilmesi ve hizmete erişimin kolaylaşması ilkesi ile 8 Haziran tarihi itibari ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü binasında da su tahsilatı yapılmaya başlanmıştır. Hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında işlem yapacak veznemizde vatandaşlarımız su, emlak gibi ödemeleri nakit olarak yapabilecektir."

Kaynak: AA