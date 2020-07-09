Safranbolu Belediyesinden alt yapı çalışmaları
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Safranbolu Belediyesinden alt yapı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağmurlara karşı drenaj çalışmaları ile rutin çalışmalarına hız verdi.

Safranbolu Belediyesinden alt yapı çalışmaları
09.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:45

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağmurlara karşı drenaj çalışmaları ile rutin çalışmalarına hız verdi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy park üstü su arızasının giderildiği, Esentepe Mahallesi yağmur suyu drenaj çalışmasının devam ettiği, 44 Evler kanalizasyon hat yapımının tamamlandığı, baca yükseltilme çalışması yapıldığı ve Safranbolu'nun uç bölgelerinden su analiz çalışması yapılarak parametrelerinin ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları sayesinde halkımız mağdur olmadan günlük yaşamını sürdürüyor. Ekiplerimize çabalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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