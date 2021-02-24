Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imza töreni
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Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imza töreni

24.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:04
Safranbolu Belediyesinde toplu sözleşme imza töreni

Safranbolu Belediyesi Personel Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında daha önceden tutanağa bağlanan toplu iş sözleşmesi metni imzalandı.

Safranbolu Belediyesi Personel Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında daha önceden tutanağa bağlanan toplu iş sözleşmesi metni imzalandı.

İmza törenine, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan, başkan yardımcısı Tarık Özyer ve yönetim kurulu üyesi Burhan Esirgen katıldı.

Törende konuşan Başkan Köse, "Yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte müzakereleri yürüttüğümüz sendika başkan ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Personelimizin yapılan iyileştirmeler sayesinde motivasyonlarının artacağına ve bu sayede Safranbolumuza daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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