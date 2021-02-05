Safranbolu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Safranbolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sözleşme uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği rakamın da üzerine çıkılarak, en az maaş alan işçinin eline aylık ortalama 3 bin 600 lira geçeceği belirtildi.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilerin aldığı yemek ve çocuk parası, yakacak, eğitim, bayram, afet, ölüm ve evlenme yardımı ile gece zammı gibi kalemlerde de artış yapıldığı kaydedildi.

Yılda 2 kez verilen ikramiyelerin, yevmiye sayısının artırıldığı ve sorumluluk zammı başlığında çalışanların emeğine göre düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca sözleşme taslağında bulunmayan yılbaşı ikramiyesi de Belediye Başkanı Elif Köse'nin mesai arkadaşlarına jesti oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesinin, tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücretli personelimizin yapılan iyileştirmeler sayesinde motivasyonlarının artacağına ve bu sayede Safranbolumuza daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu