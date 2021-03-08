Safranbolu Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
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Safranbolu Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

08.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:34
Safranbolu Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Safranbolu Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Safranbolu Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlik kapsamında belediyede çalışan kadın personelle bir araya geldi.

Mesai arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek günlerini kutlayan Köse, etkinliğin sonunda personele ve katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un eşi Merve Yeşilyurt, Safranbolu 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök'ün eşi Sibel Feray Başkök, Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Serap Karaoğlu, kentin tek kadın muhtarı Özlem Gürsel ile şehit anneleri ve eşleri de katıldı.

Safranbolu Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşların katıldığı törende, Başkan Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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