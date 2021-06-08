Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı
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Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı

Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Safranbolu Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olması için nakdi yardım yapma kararı aldı.

Safranbolu Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olması için nakdi yardım yapma kararı aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Leyla Dizdar Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılan Haziran ayı meclis toplantısında zor günler geçiren esnafa destek için önerge verdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ek gündem maddesi olarak sunulan önerge, meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. "Siftah bizden bereketi Allah'tan" sloganıyla başlatılacak olan yardım kampanyasının esnafa can suyu olması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu yaşadığımız pandemi dolayısıyla birçok esnafımız zor durumda. Yüzde 80 her yerde aynı şeyler yaşanıyor. Çok zor durumdalar. Kapandılar, açıldılar hatta hiç açılamayanlar oldu. Çok kısa süre açılıp iş yapanlar oldu. Biz de yeni normalleşme sürecinde iş yerlerini açan esnaflara destek olmak, 'Siftah bizden bereketi Allah'tan' sloganıyla yola çıkarak destek olmak istedik. Bunu meclis gündemine taşıdık" dedi.

Önergeye destek olan muhalefet ve iktidar üyelerine teşekkür eden Köse, "Meclis gündeminde de tüm arkadaşlar, muhalefeti ve iktidarıyla hepsi onayladılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum bu önergeye destek verdikleri ve esnafın yanında oldukları için. Esnafımıza biraz can suyu olsun istedik. Gerçekten zor günler geçirdiler. Geçirdikleri zor günlerin artık son bulmasını istiyoruz. Bundan sonra inşallah pandemi belasından kurtuluruz. Tekrar kapanma olayı yaşanmadan eski güzel günlerine dönmüş olurlar diye temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı
Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı
Safranbolu Belediyesi, zor günler geçiren esnafa nakdi yardım yapma kararı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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