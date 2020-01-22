Safranbolu Belediyesi, yeni hizmet araçlarını tanıttı
Haberler » Güncel » Safranbolu Belediyesi, yeni hizmet araçlarını tanıttı - Haber

Safranbolu Belediyesi, yeni hizmet araçlarını tanıttı

Safranbolu Belediyesi, hizmet filosuna kattığı yeni araçları düzenlenen törenle tanıttı.

22.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:50
Safranbolu Belediyesi, yeni hizmet araçlarını tanıttı

Belediyesi, hizmet filosuna kattığı yeni araçları düzenlenen törenle tanıttı.

Misak-ı Milli 'ndaki törene, CHP Karabük Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Aksoy, törende yaptığı konuşmada, belediye çalışmaları çerçevesinde araç parkını genişleterek temizlik işlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar kazandırıldığını belirtti.

Sosyal demokrat belediyeciliğinin en önemli işlerinden birisinin hizmet kalitesini arttırmak olduğunu anlatan Aksoy, daha güzel bir Safranbolu için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Köse de Safranbolu gibi çok özel bir kentte yaşadıklarını aktararak, "Burası yapılacak her hizmetin en özelini, en güzelini ve en kalitelisini hak ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi.

Hizmete alınan araçları yakından inceleyen Başkan Köse, bazı araçlarda test sürüşü yaptı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler