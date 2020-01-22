Safranbolu Belediyesi, yeni hizmet araçlarını tanıttı

22.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:50

Safranbolu Belediyesi, hizmet filosuna kattığı yeni araçları düzenlenen törenle tanıttı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki törene, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kırımlı, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Aksoy, törende yaptığı konuşmada, belediye çalışmaları çerçevesinde araç parkını genişleterek temizlik işlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar kazandırıldığını belirtti.

Sosyal demokrat belediyeciliğinin en önemli işlerinden birisinin hizmet kalitesini arttırmak olduğunu anlatan Aksoy, daha güzel bir Safranbolu için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Köse de Safranbolu gibi çok özel bir kentte yaşadıklarını aktararak, "Burası yapılacak her hizmetin en özelini, en güzelini ve en kalitelisini hak ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimine geçildi.

Hizmete alınan araçları yakından inceleyen Başkan Köse, bazı araçlarda test sürüşü yaptı.

Kaynak: AA