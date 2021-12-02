Safranbolu Belediyesi "Travel Turkey İzmir"de yerini aldı - Haberler
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Safranbolu Belediyesi "Travel Turkey İzmir"de yerini aldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu Belediyesi

Safranbolu Belediyesi, bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir"e katıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi, bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir"e katıldı.

Başkan Elif Köse, fuarların tanıtım adına önemine işaret ederek, "Burada amacımız bir dünya kenti olan Safranbolu'muzu tüm değerleriyle tanıtırken, turizm potansiyelini de harekete geçirmektir. Fuarlar, tanıtımın ana noktalarıdır. Bu nedenle böyle etkinlikleri çok iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesi Travel Turkey İzmir de yerini aldı

Safranbolu Belediyesi Travel Turkey İzmir de yerini aldı

Safranbolu Belediyesi Travel Turkey İzmir de yerini aldı

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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