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Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

Safranbolu Belediyesine ait seralarda 2,5 dekarlık alana ekilen safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesine ait seralarda 2,5 dekarlık alana ekilen safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü ilçede yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılabildiği için "mucize bitki" olarak da bilinen safranın ilk hasadını yaptı.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ekimin ardından ilk hasadın yapıldığı Yazıköy'deki tarlaya giden Köse, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve müdürlük personeli ile safran topladı.

Üretimin ve üretenin yanında olduklarını belirten Köse, "Amacımız; ilçemizle adı bütünleşen, geçmişte yüzlerce kilo elde edilirken şimdilerde çok çok az olan safranı yeniden gündeme getirmek ve insanlarımızı teşvik ederek safran üretimini artırmak." dedi.

Belediyede görevli ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu da ilk kez bu yıl ağustos ayında safran soğanı dikimi yapmalarına rağmen üretimin iyi sonuç verdiğini dile getirerek, hasadın birkaç gün daha devam edeceğini kaydetti.

Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

Safranbolu Belediyesi seralarında safran hasadı yapıldı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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