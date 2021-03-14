Safranbolu Belediyesi sağlık çalışanlarına Atatürk tablosu hediye etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Rıza Erkan Andaç'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hastanede çalışan hekimlere, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk tablosu hediye edilerek tıp bayramları kutlandı.

Ziyaretlere devam eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu'da görev yapan tüm aile hekimlerine Atatürk tablosu hediye etti ve tıp bayramlarını kutladı.

Ekipler, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Taylan Çebi'yi de ziyaret ederek Atatürk tablosu hediye etti.

Başkan Köse, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağlıklı toplum olabilme yolunda, nesillerin devamı için büyük önem arz eden ve yüksek sorumluluk anlayışıyla çalışan, insanı yaşatmayı amaç edinen bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu