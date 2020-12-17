Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için "Kaputa Tıkla" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için "Kaputa Tıkla" projesi

17.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:51
Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için

Safranbolu Belediyesi "Benim İçin Kaputa İki Kere Tıkla" adıyla bir farkındalık projesi başlattı.

Safranbolu Belediyesi "Benim İçin Kaputa İki Kere Tıkla" adıyla bir farkındalık projesi başlattı. Soğuk kış günlerinde kedilerin ısınmak için kaputa saklanmasından hareketle geliştirilen projede, araç sahiplerine otomobillerini kullanmadan önce "Kaputa Tıkla" mesajı veriliyor.

Proje kapsamında Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Dolmuşçulara, Taksicilere, Şoförler Odası'na ve araç kullanımının yoğun olduğu Safranbolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne kedi figürlü oto ayna kokusu dağıttı.

Araç kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir farkındalık projesine imza atan Safranbolu Belediyesi, kış aylarında kedilerin soğuktan korunmak için araçların kaputuna saklanmasından hareketle geliştirdikleri projede, araç sahiplerinin motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmaları yönünde mesaj veriliyor.

"Kaputa Tıkla" adı verilen farkındalık projesiyle basit bir önlemle sokak kedilerinin hayatını kurtarmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Her canlının yaşam hakkını korumak bizim insancıl bir vazifemizdir. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çeşitli projelerimiz halen yürütülüyor, kediler için kentin çeşitli yerlerine koyduğumuz mama matik ve kedi evlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu projemizle de araç sürücülerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz" dedi. - KARABÜK

Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için 'Kaputa Tıkla' projesi
Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için 'Kaputa Tıkla' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Falcao Pierre Webo Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu Belediyesi'nden sokak kedileri için "Kaputa Tıkla" projesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:01:56. #1.15#
title