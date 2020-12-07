Safranbolu Belediyesi'nden kısa kısa
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Safranbolu Belediyesi'nden kısa kısa

07.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:20
Safranbolu Belediyesi'nden kısa kısa

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonu kent sokaklarını dezenfekte etti.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonu kent sokaklarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kısıtlamanın olduğu hafta sonu trafiğinin azalmasını fırsata çeviren ekiplerin ana arterleri köpüklü su ile yıkadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin tüm birimlerinin kısıtlamaların olduğu günlerde de hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarına mama dağıttı

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokak hayvanları için veterinerlik, barınma, bakım ve besleme hizmetleri vermeye devam ettiği kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonunda da ekiplerin sokakları dolaşarak sahipsiz hayvanlara mama verdiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde hayvan severlerin, sokak hayvanlarını beslemek için yürüme mesafesinde dışarıya çıkabildiklerini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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