Safranbolu Belediyesi'nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet
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Safranbolu Belediyesi'nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet

Safranbolu Belediyesi'nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Safranbolu Belediyesi'nin kışlık gıda hazırlıklarına başlayan kadınlara kolaylık sağlamak amacıyla sürdürdüğü faaliyet, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi'nin kışlık gıda hazırlıklarına başlayan kadınlara kolaylık sağlamak amacıyla sürdürdüğü faaliyet, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, daha önce serada yetiştirilen domateslerden salça üretmek için alınan makineyi halkın kullanımına açarak, vatandaşlara randevu sistemi ile salçalık domateslerini çekebilme imkanı veriyor. Halkın bu durumdan faydalanabilmesi için Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nden (SAKEM) randevu almasının yeterli olacağını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hemşehrilerimize, hayatın her alanında onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu amaçla çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, Safranbolu'yu Safranbolu halkı ile birlikte istişare içerisinde yönetiyoruz. Konu ile ilgili tarafımıza iletilen iyi dilekler ve olumlu tepkiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Salça çekimi için SAKEM'de bulunan bazı vatandaşlar sağlanan hizmetten dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Daha önce uzun süre emek sarf ettiğimiz salça yapımında, şimdi çok daha hızlı şekilde işimizi bitiriyoruz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - KARABÜK

Safranbolu Belediyesi'nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet
Safranbolu Belediyesi'nden kadınlara kolaylık sağlayacak hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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