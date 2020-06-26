Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.

Safranbolu Belediyesi'nden 120 adet dezenfektan üretimi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar için 120 adet dezenfektan standı üretildi.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin marangozhanesinde 120 adet dezenfektan standının üretimini gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getirdi. Üretilen dezenfektan standları muhtarlıklar, dernekler ve kamu kurumlarında kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle tüm ülkede ne yazık ki vakaların hızla arttığını görüyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın toplu bulunmak durumunda kaldığı mekanlar için dezenfektan stantları ürettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, marangozhanemizde şimdilik 120 stant üretti. Muhtarlıklar, dernekler ve talep ederlerse kamu kurumlarına temin edilecek olan stantlar, halkımızın virüse karşı el hijyeni konusunda sıkıntıya düşmemesi için hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA