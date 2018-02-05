Safranbolu Belediyesi'nde Toplu Sözleşme

Safranbolu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanarak imzalar atıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye- İş Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Belediye Avukatı Sündüs Öztürk ile Sendika Temsilcilerinin katıldığı ve Belediye makam odasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Korkmaz; "Bu sözleşme ile Safranbolu Belediyesinde sendika üyesi arkadaşlarımızın ücretleri ve sosyal hakları, 1 ve 2. yılın ilk ve 2. altı ayında yüzde 7,5 oranında arttırıldı. Belediye - İş Sendikası Karabük Şubesi olarak toplu sözleşmenin iyi bir şekilde tamamlayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Fatih Ürkmezer beyefendiye işçilerimiz ve sendikamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmelerin her iki tarafın olumlu bir şekilde anlaşmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Amacımız Korumanın Başkenti Safranbolu'ya verdiğimiz hizmetlerde büyük emekleri olan işçi kardeşlerimizin de mutlu olmalarıdır. Yapılan müzakereler sonucunda enflasyon oranı, asgari ücrete yapılan zam gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu. 2018-2019 yılları için Belediyemizin imkanları doğrultusunda en uygun şartlarda anlaşma sağlandı. Buna göre 2 yılın her 6 aylık dilimi için işçilerimize yüzde 7,5 zam verilecek. İşçi arkadaşlarımızın haklarını koruyarak yaptığımız ve imzaladığımız anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK