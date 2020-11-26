Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı
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Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı

Safranbolu Belediye Meclisi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Safranbolu Belediye Meclisi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Toplantı, Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda yapıldı.

Salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri, toplantıyı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi.

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Kasım ayı meclis toplantısı, açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı. 26 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 21'inci gündem maddesi olan 2021 mali yılı bütçe tasarısı ve 2022-2023 yılları gelir ve gider tahminleri ile 2021 mali yılı bütçesi gelir tarifesi görüşülürken, 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Gündemin 7'nci maddesinde ise İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta yaşayan ve Mardin'in Ömerli ilçesine kıdemli uzman çavuş olarak atanan İlyas Türe'nin (25) mahallenin ilk eğitimli genci olarak mahalleli tarafından ailesinin yaşadığı sokağa isminin verilmesi talebi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste görüşülen 26 maddenin de Safranbolu yararına önemli konular olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Köse, onaylanan 7'nci maddenin eğitime ve İsmetpaşa Mahallesinde yaşayan gençlere ve çocuklara örnek olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlyas kardeşimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir görevde yer alması yaşadığı mahalledeki herkese örnek olacak. Mahallenin ilk memuru olarak isminin sokağa verilmesi talebi tüm gençlere örnek olması açısından meclisimiz tarafından kabul edildi. Ben tekrar kendisini kutluyor, eğitim sürecinde kendisine destek olan ailesini de tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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