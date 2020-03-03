Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı
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Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı

Safranbolu Belediyesi Meclisi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

03.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:44
Safranbolu Belediyesi meclis toplantısı

Belediyesi Meclisi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı başkanlığında yapılan toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetmeliği revize edildi.

Ayrıca, Safranbolu Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanmasının ardından 'te bulunan tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesi bağlamında Karabük Belediyesi ile protokol imzalanması, protokol süresinin belirlenmesi ve protokol imzalamak üzere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye yetki verildi.

Meclis toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Köse, "Safranbolu'muza fayda sağlayacak tüm konularda hepimiz ortak noktada buluşabiliyoruz. Bizlere inanan, güvenen halkımıza ve karar aşamasında birliği sağlamamıza katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi

Kaynak: AA

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