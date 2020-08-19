Safranbolu Belediyesi kışlık konserve üretimine başladı Safranbolu Belediyesi, atalık tohumlarla başladığı tarımsal üretim hasadıyla salça, turşu ve kışlık menemen üretmeye başladı.

Safranbolu Belediyesi, atalık tohumlarla başladığı tarımsal üretim hasadıyla salça, turşu ve kışlık menemen üretmeye başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, seralarda üretilen ürünlerin bir bölümünü kışlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Domatesten sos, salça ve menemen yapımına başlandığını belirten Köse, "Salça üretimi eski usulde uzun ve meşakkatli bir işti. Alımını yaptığımız makine ile hem zamandan hem de emekten tasarruf ettik. Kendi evlerinde kendi salçasını ve menemenini yapmak isteyen vatandaşlarımızın da işini kolaylaştırmak istiyoruz." dedi.

Köse, hazırlanan kışlık ürünlerin aceze yemeklerinde kullanılacağını ve bir kısmının da ihtiyaç sahiplerine verileceğini ifade ederek, "Tohumluk ayrılan ürünler sayesinde seneye de sebzelerin üretimine devam edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımıza da tohum desteğinde bulunacağız. Salça makinesini kullanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen SAKEM merkezlerinde, bilgisi verilen gün ve saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sirkeli su ile yıkanmış olarak getirdikleri domateslerini işleme alabilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA