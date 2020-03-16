Safranbolu Belediyesi e-dershane hizmeti verecek Safranbolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimden geri kalmamaları için, ilçede yaşayan öğrenciler için e-dershane hizmeti verecek.

Safranbolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimden geri kalmamaları için, ilçede yaşayan öğrenciler için e-dershane hizmeti verecek.



Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyanın çok sayıda ülkesinde görülen Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri için eğitim ve öğretime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin derslerinden ve sınava hazırlıklarından geri kalmamaları için tamamen ücretsiz olan e-dershane hizmetini devreye sokacak. İlçe genelindeki 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan öğrencileri kapsayacak uygulamada, öğrenciler internet üzerinden konu anlatımlı videoları izleyebilecek ve video çözümlü testleri yapabilecek. Kullanıcı adı ve şifre almak isteyen öğrencileri aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak kariyer@safranbolu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. - KARABÜK

Kaynak: İHA