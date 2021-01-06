Safranbolu Belediyesi çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, yeni yıl ile yeniden kent genelinde çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Esentepe, 15 Temmuz ve Bağlarbaşı mahallelerinde, taş duvar örme, kaldırım yapımı, granit taş tamiri, sıcak asfalt serimi gibi çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Kentte uçtan uca çalışma başlattık. Safranbolu, hizmetin en kalitelisini hak ediyor; ben ve çalışma arkadaşlarım kentimiz için yeni yılda da yeniliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz girmedik sokak, el değmedik köşe bırakmadan tüm kentte aksaklıkları gidermek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler