Safranbolu Belediye Başkanı'ndan Büyükerşen'e ziyaret

Prof. Dr. Büyükerşen'i tebrik eden Köse, kendisinin Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduğunu belirterek, "Sevgili Hoca'ma yeni döneminde başarılar diliyorum. Safranbolu'yu Eskişehir gibi dünya kenti yapmak için fikirlerinize ve danışmanlığınıza güveniyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Büyükerşen ise gerçekleştirdiği nezaket ziyareti için Elif Köse'ye teşekkür ederek, "İnanıyorum ki Safranbolu'yu sosyal demokrat bir anlayışla yöneterek ilçenizin hak ettiği hizmetlere kavuşmasını sağlayacaksınız. Gerçekleştireceğiniz projelerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak fikir alışverişine her zaman açığız. " dedi.

Kaynak: Bültenler