Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Filyos ve Yenice'de incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Filyos ve Yenice'de incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Filyos ve Yenice'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenice ilçesi ve Filyos beldesinde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenice ilçesi ve Filyos beldesinde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Köse, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve yönetim kurulu üyeleri ile Yenice ilçesi ve Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesini gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Safranbolu'nun kültür turizmi ve konaklama için tercih edilebilir bir yer olduğunu belirterek, "Yenice'si, Eskipazar'ı ve diğer ilçeleri ayrı değer ama bunu bir bütün oluşturarak. turizm sektörüne bu şekilde pazarlamak gerektiğini vurgulamak istiyorum. İşte bunun değeri salgın sonrası daha da net şekilde ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Köse, Safranbolu'daki konaklama süresini uzatabilmek için yeni ve aktif yönetim oluşturan Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ile hareket ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birlikte turizmde iyi olan çeşitli yerleri gezerek benzer sorunlar nasıl çözülmüş, nasıl yöntemler izlemişler bunları gözlemledik. Bu gezilerden edindiğimiz bilgilerle 'Bölgemizde neler yapabiliriz, kimlerle iş birliği içinde olmalıyız?' diyerek, bugün Filyos ve Yenice gezisi gerçekleştiriyoruz. Bu gezide turistleri Yenice'den Karabük'e trenle getirmenin avantajları ya da dezavantajları neler olacak, bunları gözlemliyoruz. Bu anlamda Kaymakamımız da bizlere destek veriyor. Çok umutluyum, turizmde güzel atılımlar yapacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Boris Johnson Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Filyos ve Yenice'de incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:59:26. #1.14#

title